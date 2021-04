Migranti: Slovenia, fermati 33 irregolari Arrestato autista furgone sul quale viaggiavano

(ANSAmed) - BELGRADO, 13 APR - In Slovenia la polizia ha intercettato e fermato 33 migranti irregolari, tutti pachistani, che viaggiavano a bordo di un furgone il cui autista, un giovane sloveno di 22 anni, è stato arrestato. Il controllo del veicolo, riferiscono i media regionali, è avvenuto lungo una autostrada nei pressi della località di Vrhnika, a sudovest della capitale Lubiana. Il furgone viaggiava in direzione di Capodistria. E' stato accertato che tutti i migranti fermati erano entrati illegalmente in Slovenia. (ANSAmed).