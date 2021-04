Pellegrinaggio sinagoga Ghriba, permessi solo riti religiosi Tunisia, meta antico tempio a Djerba dal 25 aprile al 2 maggio

(ANSAmed) - TUNISI, 13 APR - Dopo l'annullamento causa Covid lo scorso anno, il tradizionale pellegrinaggio degli ebrei nell'antica sinagoga di Ghriba, all'isola tunisina di Djerba, si terrà invece dal 25 aprile al 2 maggio 2021.



Lo ha annunciato il capo del comitato organizzatore, Perez Trabelsi, precisando tuttavia che per motivi sanitari le festività legate al pellegrinaggio sono cancellate, mentre sarà consentita la visita e la pratica dei riti religiosi che accompagnano questa ricorrenza .



La decisione di annullare le celebrazioni pubbliche rientra nel quadro del rispetto e dell'attuazione delle varie misure preventive approvate dal Comitato Scientifico, spiega Trabelsi, in particolare per quanto riguarda il divieto di tutte le manifestazioni, al fine di preservarne la salute. e sicurezza dei tunisini e dei visitatori della Ghriba. A tal fine, il comitato ha assicurato l'applicazione di tutte le misure preventive necessarie all'accoglienza dei visitatori, attraverso un monitoraggio intensificato dell'applicazione delle protezioni individuali e collettive. (ANSAmed).