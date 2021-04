Qatar: ambasciata a Doha promuove ricercatori italiani Domani la Giornata della Ricerca italiana nel mondo

(ANSAmed) - ROMA, 14 APR - In occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo il prossimo 15 aprile, l'Ambasciata d'Italia a Doha ha realizzato una campagna di comunicazione per i social network pensata per promuovere i ricercatori italiani in Qatar e la rete emergente di contatti tra centri di ricerca e atenei italiani e qatarini.



La campagna di comunicazione è stata realizzata dall'Ambasciata in collaborazione con il Sidra Medicine, ospedale materno-infantile e centro di ricerca all'avanguardia parte di Qatar Foundation. "Al Sidra Medicine - commenta l'Ambasciatore d'Italia in Qatar, Alessandro Prunas - presta servizio un gruppo di ricercatori italiani che si sono formati nei migliori atenei del nostro Paese, hanno lavorato in strutture italiane e centri di ricerca di prim'ordine, e si occupano da anni in Qatar di sviluppare progetti di cui beneficiano soprattutto i pazienti e la collettività in senso più ampio. Senza dimenticare poi che il loro lavoro contribuisce in modo determinante alla crescita della cooperazione scientifica tra Italia e Qatar, un settore sempre più importante nelle relazioni tra i due Paesi e non più secondario rispetto ad altri".



La campagna social dell'Ambasciata, che sarà lanciata domani con un video dell'Ambasciatore Prunas, si articola in una serie di videoclip per i social network - Twitter, Facebook e Instagram - che raccolgono le testimonianze dei ricercatori italiani presso il Sidra Medicine.



"La Giornata della Ricerca italiana nel Mondo" - conclude l'Ambasciatore Prunas - "è un'occasione per valorizzare i ricercatori italiani che rappresentano in Qatar un'eccellenza del nostro Paese e una preziosa risorsa per la comunità scientifica internazionale. Il valore aggiunto che apportano a Doha nello sviluppo della ricerca è particolarmente apprezzato dalle Autorità locali e testimonia il prestigio di cui l'alta formazione italiana gode all'estero".



Cinque sui sette ricercatori che hanno collaborato con l'Ambasciata nella campagna di comunicazione sono donne.



(ANSAmed).