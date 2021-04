Covid: restano bassi indici in Israele, 148 casi in 24 ore

TEL AVIV - Continua a rimanere basso il numero delle nuove infezioni in Israele dopo la quasi totale riapertura delle attività e la rimozione dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto. Secondo i dati del Ministero della sanità, nelle ultime 24 ore i casi in tutto il Paese sono stati 148 su oltre 54mila tamponi con un tasso di positività pari a 0,3%. I malati attivi sono al momento 2.100 di cui 288 ricoverati ma i reparti covid degli ospedali si sono progressivamente svuotati.



Se questo andamento sarà confermato - nonostante ci sia preoccupazione sulla possibilità che i vaccini non possano difendere dalla variante indiana - il Ministero della sanità sta valutando l'ipotesi di consentire concerti questa estate con un pubblico di oltre i 50mila spettatori.