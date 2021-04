Francia pensa riaprire a maggio, ma teme variante 'indiana' A Disneyland Paris aperto nuovo 'vaccinodromo'

(ANSAmed) - PARIGI, 21 APR - Il governo francese nella riunione di oggi prevede la revoca del limite di 10 km per gli spostamenti a partire dal proprio domicilio dal prossimo 2 maggio e un alleggerimento del coprifuoco, con riapertura dei tavoli all'aperto, dei negozi e dei luoghi di cultura da metà maggio, anche se con regole e limitazioni di accesso, secondo quanto trapela da fonti francesi. Nessuna novità invece per le scuole, con materne ed elementari che riapriranno lunedì in presenza dopo 3 settimane e medie e licei che resteranno altri 7 giorni in Dad ma torneranno in classe dal 3 maggio.



Ma intanto crescono i timori degli esperti, che dopo l'allarme sulla "variante brasiliana" del virus, sono ora concentrati sulla mutazione indiana: "Arriverà, è soltanto questione di giorni", ha dichiarato l'infettivologa Karine Lacombe. "Questa nuova variante - ha detto - ha due mutazioni, apparse sulla proteina Spike. Può essere resistente ai vaccini o alle cure".



E' stata annunciata l'apertura da sabato di un nuovo grande centro vaccinazioni a Disneyland Parigi, il grande parco attrazioni chiuso da mesi a causa della pandemia. La prefettura della regione Seine-et-Marne ha annunciato che il "vaccinodromo" sarà creato "in seno al centro congressi Disney's Newport Bay Club, abitualmente utilizzato per eventi di grandi aziende.



