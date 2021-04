Migranti:soccorritore, è stato come navigare tra cadaveri Alessandro Porro: 'onde alte 6 metri e nessuno aiuto da Stati'

(ANSAmed) - ROMA, 23 APR - "Nel pomeriggio la nave My Rose ha avvistato il gommone, ci siamo avvicinati ed è stato come navigare in un mare di cadaveri. Letteralmente. Del natante restava poco, delle persone neanche il nome". E' il drammatico racconto di Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee Italia, che era a bordo della Ocean Viking, intervenuta nel luogo del naufragio di oltre 100 migranti. Porro parla di onde alte sei metri e ricorda le ricerche "senza aiuto da parte degli Stati. Fosse cascato un aereo di linea ci sarebbero state le marine di mezza Europa, ma erano solo migranti, concime del cimitero mediterraneo". (ANSAmed).