Siria: autobomba a sud di Damasco, 2 fratellini uccisi

BEIRUT - Due bambini sono stati uccisi e un terzo è stato ferito dall'esplosione di un ordigno in Siria, nella regione del Golan a sud-ovest di Damasco. Le tre vittime erano fratelli. Lo riferiscono l'agenzia governativa siriana Sana e l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attentato si è verificato nella regione di Qunaytra, nei pressi del reticolato che divide di fatto la zona delle Alture del Golan controllata dalla Siria da quella sotto controllo israeliano. I due bambini uccisi avevano 4 e 5 anni. Il terzo, ferito e ora in ospedale, ha 14 anni. L'ong ha affermato che l'ordigno era dentro l'auto del padre.