Migranti: Caritas, al momento della vergogna segua l'azione

ROMA - "Al 'momento della vergogna' deve seguire il momento dell'azione. Dobbiamo dire basta alle tragedie umane consumate nell'indifferenza internazionale". Lo afferma Caritas Internationalis dopo l'ennesima tragedia nel Mar Mediterraneo chiedendo che "vengano posti in essere meccanismi atti a tutelare i diritti e la dignità dei migranti lungo il loro tragitto, che vengano garantite vie sicure e legali di migrazione e che venga intensificato il sostegno alle comunità locali nei Paesi di origine così da prevenire le cause della migrazione".

"Al momento della vergogna, come è stato giustamente chiamato dal Santo Padre, deve seguire il momento della volontà politica, dell'accoglienza, della legalità e dell'azione", afferma Aloysius John, segretario generale di Caritas Internationalis.

"Non possiamo continuare a volgere lo sguardo altrove o ad assistere al triste e ignobile scenario di governi che scaricano le responsabilità l'un l'altro a danno di vite umane, il cui valore sembra oggi inesistente". "Dobbiamo sentirci tutti responsabili e non dimenticare che i migranti lasciano i loro Paesi a causa della nostra ingiusta società moderna che non permette loro di vivere dignitosamente in patria", aggiunge John.

Caritas Internationalis chiede ai decisori politici di: "adottare meccanismi che permettano una migrazione sicura e legale dei migranti e dei rifugiati, per evitare il ripetersi di nuove stragi nel Mar Mediterraneo; fare quanto è possibile per accogliere dignitosamente i migranti in quanto vittime dello sfruttamento e della corruzione; stanziare aiuti internazionali per promuovere microprogetti sostenibili a livello comunitario che contribuiscono a contrastare la migrazione per fini di sopravvivenza; offrire ampio sostegno alle Ong impegnate nell'accoglienza e nell'accompagnamento dei migranti affinché possano portare avanti la loro missione".