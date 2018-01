Fotografia: lanciato bando Mediterraneo tra terra mare Tre concorsi:attualità, sguardi donne e under35

(ANSAmed) - NAPOLI, 3 GEN - "Attualità; Fotografe per Sguardi di Donne; Premio under 35", sono questi i tre concorsi oggetto dell'edizione 2018 di "Mediterraneo: fotografie tra terre e mare", la rassegna di fotografie che racconta dal 2012 il Mediterraneo come "sperimentale" luogo di relazioni dove le culture e le arti si incontrano e scontrano, dialogano, evolvono, interagiscono.



I bandi sono rivolti a tutti i fotografi che vivono o lavorano nei Paesi del Mediterraneo. La rassegna mira anche quest'anno, spiegano gli organizzatori, a raccontare il presente, le storie, per una fotografia sempre più vicina al fattore "umano", alla persona e alla sua socialità come valore essenziale. Vengono per questo preferiti lavori che analizzano gli aspetti più ampi dell'essere cittadini nel terzo millennio, nelle relazioni con il territorio e con le persone.



La rassegna inoltre propone una serie di laboratori uno dei quali rivolto a chi conosce il mezzo fotografico e vuole approfondire l'aspetto espressivo e artistico. Limite massimo per l'invio del materiale richiesto è metà febbraio 2018 (http://www.mediterraneofotografia.eu/web/edizione-2018/). La rassegna si terrà, come di consueto, tra metà maggio e metà luglio 2018. (ANSAmed). p.s.: i credits delle foto in allegato sono di Francesca De Caro "Donne"; Michele Crameri "Sicarios"; Mediterraneo Fotografia "Porto di Napoli".