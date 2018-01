Tunisia: progetto sAGESSE per università e occupazione Con Unimed e fondi Ue per migliore istruzione superiore

(ANSAmed) - TUNISI, 3 GEN - Contribuire a modernizzare la gestione del sistema di istruzione superiore in Tunisia migliorando le pratiche di governo, rafforzandone i meccanismi di garanzia della qualità e aumentando l'autonomia finanziaria delle Università. Questi gli obiettivi del progetto sAGESSE (Amélioration de la Gouvernance dans le système de l'EnSeignement Supérieur en Tunisie), cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus plus, che verrà lanciato a Tunisi dal 9 all'11 gennaio prossimo.



Il progetto, della durata di tre anni, coordinato da Unimed (Unione delle Università del Mediterraneo,Italia) annovera tra i vari partner l'Università di Siena, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, il Cesie (Centro studi e iniziative europeo), il Ministero tunisino per l'istruzione superiore e la ricerca scientifica (Mesrs), l'Agenzia nazionale per la valutazione, la garanzia della qualità e l'accreditamento in Tunisia (Ieaqa) e tutte le 13 Università pubbliche tunisine.



Ai sistemi di istruzione superiore, sia in Europa che nei paesi della sponda Sud del Mediterraneo, viene richiesto, oltre alla loro missione di produzione di conoscenza, di contribuire più attivamente alla competitività delle loro economie nazionali. Le Università devono dunque essere innovative per offrire un'istruzione che possa garantire una migliore occupabilità ai propri laureati.



Riunendo tutte le 13 Università pubbliche tunisine e il ministero dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, il progetto sAGESSE punta a modernizzare il sistema di istruzione superiore in Tunisia rafforzando il suo sistema di garanzia della qualità, i meccanismi di governance e i finanziamenti basati sui risultati.



Promuovendo l'autonomia delle università, soprattutto nell'area finanziaria e accademica, e le risorse umane, il progetto migliorerà l'occupabilità dei laureati e promuoverà l'innovazione e la ricerca. (ANSAmed).