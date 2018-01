'Guinzé Sefarad' recupera la storia degli ebrei medievali in Spagna

MADRID - Recuperare la storia delle comunità ebraiche che hanno abitato la penisola iberica fra il XIII e il XV secolo, prima dell'editto di espulsione dei Re Cattolici. E' l'ambizioso obiettivo del progetto 'Guinzé Sefarad' (gli Archivi di Sefarad, in ebraico), del Consiglio Superiore di Ricerche Scientifiche (Csic) spagnolo, coordinato da Javier Castaño, ricercatore dell'Istituto di Lingue e Culture del Mediterraneo e del Medio Oriente. La società, la cultura, le reti sociali e familiari degli ebrei medievali sono state finora ricostruite principalmente a partire da fonti documentali prodotte da cristiani, più accessibili per gli investigatori. Il progetto promosso dal Csis, per la prima volta punta alla raccolta, al restauro e all'analisi di centinaia di documenti manoscritti ebraici, prima dell'espulsione da Sefarad, il toponimo biblico che la tradizione ebrea ha identificato con la penisola iberica. "Con Guinzé Sefarad tentiamo di indagare, fra le altre, questioni relative alle strategie e relazioni familiari, i valori sociali e la mobilità geografica degli ebrei in un'epoca convulsa", spiega Javier Castaño. "Alla fine del secolo XV tutti gli stati peninsulari avevano vietato il giudaismo, incluso la Navarra, l'ultimo dei territori dove si decreta un'espulsione che si materializza in una conversione obbligata; e, a partire da quel momento, si perde la traccia di gran parte di questa società", aggiunge il ricercatore. In pratica, si tratta di ricostruire la storia della comunità ebraica della Sefarad medievale dal di dentro, per analizzare i diversi aspetti della vita degli individui, della comunità ebrea e dell'organizzazione delle reti di relazioni sociali.

"L'obiettivo è creare in forma virtuale un archivio documentale degli ebrei medievali, riunendo testi e frammenti divisi in moltissime collezioni", riassume il responsabile del progetto, Javier Castaño.