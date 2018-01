Arena Verona torna in Oman con 'La Sonnambula'

VERONA - La Fondazione Arena di Verona è in partenza per il sultanato dell'Oman per rappresentare "La Sonnambula" di Vincenzo Bellini nell'ambito della stagione artistica 2017/2018 della Royal Opera House Muscat.



L'opera sarà in scena giovedì 18 e sabato 20 gennaio alle ore 19 nell'allestimento di Hugo de Ana (regia, scene e costumi), ripreso da Filippo Tonon, con le coreografie di Leda Lojodice e la direzione musicale di Antonello Allemandi.



La Fondazione areniana torna alla Royal Opera House Muscat per la quarta volta dopo i successi delle tournée precedenti: nell'ottobre 2011 invitata appositamente per inaugurare il Teatro con "Turandot" di Puccini nella messa in scena di Franco Zeffirelli e la direzione musicale di Plácido Domingo, riproposta anche nel 2015, mentre nel 2014 venne rappresentata "I Capuleti e i Montecchi" di Bellini per la regia di Arnaud Bernard. (ANSA).