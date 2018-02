Al via Arco Madrid, kermesse di arte contemporanea Le donne protagoniste, notevole contributo di artisti italiani

(di Paola Del Vecchio) (ANSAmed) - MADRID, 20 FEB - Con lo sguardo rivolto al futuro, una decisa scommessa sulle proposte femminili e un significativo apporto italiano si apre domani Arco Madrid, la principale fiera mercato di arte contemporanea in Spagna.



Oltre 208 gallerie provenienti da 29 paesi esporranno fino a domenica nei padiglioni di Ifema la propria offerta, alla quale si uniscono le tre iniziative curate da donne volute dal direttore artistico Carlos Urroz. 'El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer' (Il futuro non è cosa accadrà, ma cosa faremo), con la presenza di 19 gallerie curata da Chus Martines, Elise Lammer e Rosa Lleó; 'Dialogos' (Dialoghi), a cura di Maria de Corral, Catalina Lozano e Lorena Martinez de Corral; e 'Opening', che ospita 19 artisti fra i giovani emergenti, commissariata dall'italiana Ilaria Gianni - attualmente curatrice ospite di 'Cinque Mostre' all'Accademia Americana di Roma - e da Stefanie Hessler. Fra le gallerie selezionate in 'Opening', Car Drde di Bologna, che a Madrid propone opere dell'italiano David Casini; mentre la londinese Copperfield espone lavori dell'artista italiana Rä di Martino, e la 'Madragoa' di Lisbona, fondata da Matteo Consonni, presenta quelli del torinese Renato Leotta. "Nel suo approccio Arco anticipa sempre il futuro", ha rilevato il direttore Carlos Urroz, nel presentare la mostra mercato, alla quale sono attesi 100mila visitatori. "Il presente di Arco sono le donne, che speriamo siano il futuro di tutti", ha aggiunto. Ma il parco feriale di Ifema è solo l'epicentro di innumerevoli iniziative, visite a esposizioni nei vari musei e centri d'arte madrileni, programmate in occasione di Arco. Fra queste, la doppia mostra 'La terra impareggiabile' di Angiola Bonanni e 'VIP Society', di Salvatore Benintende, meglio noto con lo pseudonimo di TVBoy, inaugurate ieri sera all'ambasciata d'Italia in Spagna. Bonanni e TVBoy, con percorsi artistici molti diversi, "sono esempi significativi della vivacità della comunità di creatori italiani in terra iberica e dello stretto vincolo fra l'arte italiana e quella spagnola", ha ricordato l'ambasciatore Stefano Sannino, che ha aperto le porte della residenza all'evento artistico. A 75 anni, residente a Madrid dal 1963, la scultrice e artista visiva originaria di Roma, pioniera dell'arte femminista in Spagna, propone con le sue installazioni un percorso attraverso l'ideologia del Potere, la Legge del Padre, un'infanzia romana, Eros e la Speranza, per mettere lo spettatore allo specchio con le proprie reazioni di fronte all'Altro. Ironia, provocazione e uno sguardo giocoso sull'attualità è quello che propone invece TVBoy, il 37enne artista urbanpop originario di Palermo, residente da 13 anni a Barcellona, autore della celebre serie di Kisses impossible, i graffiti disseminati nella metropoli catalana alla vigilia delle ultime elezioni, che ritraevano gli impossibili baci fra i candidati unionisti e quelli indipendentisti. Dai primi murales nelle strade di Milano all'approdo alla Biennale di Venezia, al Padiglione d'arte contemporanea di Milano, dal 2009, anno della mostra personale a Copenaghen, Tvboy si è imposto nel panorama artistico europeo, ma anche a Beirut o Miami. Esce ancora di notte per lavorare sui muri, convinto che l'arte debba essere di tutti, anche fuori le gallerie. E, sempre nell'ambito di Arco, l'Istituto Italiano di Madrid, diretto da Laura Pugno, propone sabato 24 febbraio il vernissage della mostra dell'artista e fotografa napoletana Raffaella Mariniello 'La deriva del paesaje'. La retrospettiva, che include un ampio nucleo di lavori fotografici di diversi formati e light box, si inserisce nel dibattito a livello internazionale sull'evoluzione del paesaggio urbano, attraverso il percorso espositivo dinamico e diacronico della produzione dell'artista negli ultimo 20 anni. (ANSAmed)