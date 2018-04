'Mediterraneo Downtown', festival Prato anche in libreria Dal 3 al 6/5 sotto i portici libri 'aperti', incontri con autori

(ANSAmed) - PRATO, 23 APR - "Mediterraneo Downtown" a Prato anche in libreria. Quest'anno infatti lo spazio libreria del primo festival italiano sul Mediterraneo contemporaneo, nella città toscana dal 3 al 6 maggio, sarà allestito sotto i portici di piazza del Comune e farà da luogo di incontro, curiosità e scoperta. Qui sarà possibile trovare tutti i titoli legati al Festival e al Mediterraneo e incontrare gli autori presenti: si comincia venerdì pomeriggio (16.30) con "Il diritto (non) ci salverà" di Patrizio Gonnella, giurista e filosofo, presidente di Antigone e CILD (Coalizione Italiana Libertà Civili). Gonnella ci ricorda che non basta il diritto a salvarci da derive razziste, violente e autoritarie ma deve rispondere a una cultura sociale, politica, umana degli operatori della giustizia. Costruire e coltivare quella cultura è la nuova sfida. Il libro fa parte della collana "Mediterraneo Manifesto Libri" curata da Francesco Martone e Simona Bonsignori. Con il libro "Effetto Serra, Effetto Guerra" di Grammenos Mastrojeni, analista e diplomatico italiano (sabato 5 maggio ore 16.00), si mettono in stretta relazione i cambiamenti climatici alle migrazioni e alle guerre e il terrorismo. A parlarne con l'autore Edoardo Zanchini, vice presidente di Legambiente, e Giovanni Simoni di Kenergia, azienda italiana che lavora su rinnovabili in agricoltura in Marocco,. Perché una speranza c'è per gestire al meglio e cooperativamente il futuro che ci aspetta e che sarà segnato dalla rivoluzione climatica già in atto. Al giornalismo raccontato da due corrispondenti esteri, appartengono gli altri due libri presenti al Festival: "Ogni luogo è Taksim" di Deniz Yuzel, giornalista tedesco di stanza in Turchia per Die Welt (sabato 5 maggio ore 11.00), e "Cronache infedeli" del giornalista Rai Flavio Fusi (domenica 6 maggio ore 11.00).



Deniz Yucel però, a differenza di Fusi, non potrà essere presente alla presentazione dell'edizione italiana del suo libro, perché ancora in attesa di processo in Turchia dopo essere stato recluso per più di un anno per i suoi articoli, non graditi dal Governo. A presentare il suo libro il giornalista turco Murat Cinar, che del libro ha scritto la prefazione, e Patrizio Nissirio, responsabile di ANSAmed, il servizio multilingue dedicato al Mediterraneo per l'ANSA. Un modo per parlare dell'attuale contesto turco caratterizzato da arresti, restrizioni delle libertà e gravi violazioni dei diritti umani.



Di altre cronache ci parla invece il primo libro di Flavio Fusi, a lungo commentatore e conduttore di Tg3: sono le cronache del suo lungo viaggio giornalistico intorno al mondo. Un viaggio di trent'anni da Sarajevo assediata a Berlino liberata dal Muro, da New York inginocchiata davanti alle rovine delle Twin Towers a Mosca che maledice il proprio passato. "Un libro di memorie, sogni e ricordi - dice l'autore- una storia vera, autentica e infedele: una storia, in fondo, sommamente bugiarda". A parlarne con lui, lo scrittore e giornalista Paolo Ciampi. (ANSAmed).