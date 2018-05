Al via Focus Young Mediterranean Middle East Choreographers

ROMA - Dalla Siria all'Iran, dal Marocco alla Tunisia, dal Libano all'Egitto fino all'Italia. La danza contemporanea attraversa il Mediterraneo. Torna per il secondo anno consecutivo Focus Young Mediterranean And Middle East Choreographers 2018, il progetto lanciato dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e dei locali Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con la Beirut international platform of dance e il Maqamat Dance Theatre di Beirut.



Obiettivo della manifestazione che attraverserà la penisola tra maggio e ottobre, è quello di facilitare la mobilità, il dialogo interculturale e lo scambio tra gli artisti arabi e le realtà del territorio italiano, realizzando momenti di incontro, sessioni di lavoro e serate di spettacolo. Il Focus, che coinvolgerà 11 strutture da anni impegnate nel dare pensiero e visibilità alle molteplici pratiche e poetiche della danza contemporanea, nasce da una condivisione di intenti di alcune tra le più significative strutture italiane e ha generato numerosi inviti a Compagnie italiane nei Festival di Marrakech, Tunisia, Beirut, Amman e Ramallah.



La seconda edizione del Focus sarà presentata giovedì 10 maggio alle ore 11 a Roma, nella Sala Rocca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. (ANSAmed).