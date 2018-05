Università:Accordo in vista tra Salerno e atenei egiziani Corsi a doppio titolo e scambi di docenti e studenti

(ANSAmed) Napoli, 7 mag - L'Università di Salerno ha avviato una cooperazione con le università egiziane di Hurghada e dell'Università Cino-Egiziana per corsi di laurea a doppio titolo e scambi di docenti e studenti per una maggiore integrazione tra i giovani egiziani e italiani. Il progetto è stato avviato con una visita all'Univerità di Salerno di una delegazione egiziana, guidata da Haha Matar, rettore dell'Università di Hurghada, e da Ashraf M. El Shihy, presidente dell'Università Cino-Egiziana ed ex Ministro dell'Educazione del governo egiziano fino al 2017. "Quello proposto dall'ex ministro dell'Educazione egiziano e attuale Presidente dell'Università egiziana, è un progetto ambizioso e lungimirante - ha dichiarato Tommasetti - un'opportunità anche per la nostra Università, sia per i nuovi possibili percorsi di laurea a doppio titolo, sia per gli scambi interculturali di docenti e studenti, che per la creazione di nuove possibilità occupazionali".



"Crediamo molto - ha dichiarato El Shihy - nella cooperazione culturale e scientifica tra le università egiziane e quelle italiane. Con la costituzione di due nuove università vogliamo collaborare con il modello formativo italiano. La cultura italiana è molto famosa e conosciuta in Egitto" . La cooperazione si concretizzerà sia nel campus di Hurghada, che nell'ateneo di New Capital-Cairo. Dopo un sopralluogo ai laboratori e alle strutture di medicina del Campus di Baronissi, in provincia di Salerno, la delegazione ha fatto tappa al campus principale di Fisciano dove ha incontrato il rettore salernitano Aurelio Tommasetti, per discutere delle sinergie attuabili tra le istituzioni italiane ed egiziane e porre le basi di un eventuale rapporto di cooperazione interuniversitario.