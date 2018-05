Un milione di chitarre spagnole per minori a rischio in MO L'iniziativa lanciata dal cantautore israeliano David Broza

(ANSAmed) - MADRID, 8 MAG - Un milione di chitarre spagnole per minori in situazione di vulnerabilità in tutto il mondo, a partire dal Medio Oriente. E' l'iniziativa lanciata dal cantautore israeliano David Broza, fondatore della Ong 'One million guitars', per offrire nei prossimi cinque anni borse di studio, assieme allo strumento e a un manuale di musica, a bambini le cui famiglie non possono permettersi di dare loro una formazione musicale. "I bambini avranno una propria chitarra per cominciare a suonare, per conoscere la propria anima e coltivare un'arte che è il futuro di tutti", ha spiegato David Broza, citato da media spagnoli. Con lo strumento, i giovanissimi musicisti avranno accesso a materiale per la formazione on line, come video tutoriali di prestigiosi artisti. Il cantautore israeliano, che ha vissuto in gioventù in Spagna, dove ha poi inciso dischi in spagnolo e tradotto negli anni '80 in ebraico le canzoni del cantautore catalano Joan Manuel Serrat, ha lanciato il progetto 'One million guitars' per "ispirare le future generazioni, perché migliorino il mondo". (ANSAmed).