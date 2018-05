Grecia: domani a Milano presentazione rivista 'Periptero'

(ANSAmed) - ROMA, 9 MAG - Verrà presentata domani alle ore 17:00 all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano la nuova rivista italiana "Periptero" pubblicata dall'Editore Enzo Terzi dell'ETPBooks ad Atene. "Il cui obiettivo - afferma in un comunicato l'editore - è realizzare una comunicazione facilmente accessibile, in lingua italiana, del patrimonio culturale greco che ha attraversato nei secoli e nei millenni la storia. L'intento è fornire, nel massimo rispetto della scientificità dei contributi pubblicati, uno strumento che sia utilizzabile da un pubblico ben più vasto di quello specifico degli 'addetti ai lavori' per i quali già ci sono molteplici pubblicazioni specialistiche, avendo come riferimento soprattutto insegnanti e i giovani delle scuole superiori e universitari italiani".



La presentazione segue quella avvenuta in Grecia il 29 marzo., durante la cerimonia di apertura del programma culturale dell'Ambasciata d'Italia in Grecia "Tempo Forte Italia e Grecia - 2018". (ANSAmed).