Al via Settimana della Cultura palestinese a Roma

ROMA - In occasione del 70esimo anniversario della Nakba (catastrofe in arabo) l'ambasciata palestinese in Italia e la Comunità palestinese di Roma e del Lazio organizzano la Settimana della Cultura Palestinese dal 14 al 20 maggio prossimi. Fra gli eventi previsti: mercoledì 16 maggio a partire dalle 18.00 all'Institut Français - Centre Saint Louis di Roma, la proiezione di: Incontro con una terra perduta di Maryse Gargour; Space the alleys di Hamdi Alhourb e High Hopes di Guy Davidi. E una mostra di artigianato palestinese (da venerdì a domenica). (ANSAmed).