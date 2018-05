Italia-Bosnia:concorso fotografico,avvio selezione vincitori Organizzato da Ambasciata, Osce, Ue, Unicef

(ANSAmed) - SARAJEVO, 10 MAG - L'Ambasciata d'Italia a Sarajevo ha annunciato la conclusione del concorso fotografico #MojaBiH, organizzato in collaborazione con Missione OSCE in Bosnia ed Erzegovina, la Delegazione UE in Bosnia Erzegovina e l'Ufficio UNICEF in Bosnia Erzegovina, attraverso cui tantissimi giovani bosniaco erzegovesi, di eta' compresa tra i 6 e i 25 anni, hanno inviato i propri scatti che riproducono ciò che ai loro occhi meglio rappresenta la Bosnia Erzegovina oggi. Le foto in linea con lo spirito e lo scopo della competizione, pubblicate su base giornaliera, sono ora tutte disponibili sulla pagina Facebook ufficiale dell'Ambasciata d'Italia a Sarajevo "Embassy of Italy in Bosnia and Herzegovina", e ieri ha preso avvio la fase di selezione dei vincitori, uno per ciascuna delle 4 categorie in concorso, di cui tre individuali - ragazzi dai 6 ai 12 anni, ragazzi dai 13 ai 18 anni, ragazzi dai 19 ai 25 anni - e una riservata alle classi o a gruppi di classi appartenenti alla stessa scuola. Come previsto nel regolamento, i vincitori delle categorie individuali saranno scelti da una giuria di fotografi ed artisti nazionali ed internazionali, presieduta dall'Amb. Minasi e dai Capi Missione dei co-organizzatori dell'iniziativa, mentre la decisione finale per la categoria delle scuole sarà presa dal pubblico. Le foto inviate dalle scuole sono state infatti pubblicate sulla pagina facebook dell'Ambasciata al link XXXXXXX, e a vincere sarà quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sotto forma di "like", alle 23:59 di domenica 20 maggio. Tutti sono, quindi, invitati ad accedere al link, diventare "follower" della pagina, e scegliere la propria preferita (attenzione, saranno considerati solo i voti dati alle singole foto pubblicate nel link sopra).



Si ricorda che i premi individuali consistono nella partecipazione gratuita ad un workshop sulla fotografia per il vincitore della categoria 1, la partecipazione al workshop ed una macchina fotografica digitale per il vincitore della categoria 2, un viaggio a Roma per il vincitore della categoria 3, e un proiettore ad ausilio dello svolgimento delle lezioni per la scuola a cui appartiene la classe o il gruppo di classi vincitrici della categoria 4.(ANSAmed)