'Pinocchio elettronico', film e performance a Barcellona L'evento alla Filmoteca, organizzato dal consolato italiano

(ANSAmed) - MADRID, 18 MAG - La versione originale del film 'Pinocchio', diretta dal regista Giulio Antamoro nel 1911 e restaurata nel 1942, sarà presentata per la prima volta in Spagna domani alle 19, alla Filmoteca de Cataluña a Barcellona, con una performance musicale del gruppo Miclono, che creerà dal vivo una colonna sonora. 'Pinocchio elettronico', in cui le acrobazie del funambolo Polidor si mescoleranno con la partitura elettronica del gruppo musicale di Alicante, è un evento organizzato dal consolato generale d'Italia a Barcellona nell'ambito del programma Experience IT, kermesse in programma nei mesi di aprile e maggio, per "moltiplicare i ponti di dialogo fra Italia e Spagna, favorire la collaborazione dei cittadini attraverso progetti creativi e valorizzate il talento della comunità italiana", che è la più numerosa di stranieri nella città di Gaudì, come ha spiegato il console generale d'Italia a Barcellona, Gaia Danese, nella presentazione. La proiezione sarà accompagnata dalla presentazione del XIII numero monografico di Quaderni del CSCI - la rivista annuale del cinema italiano - dedicato al cinema e alla tecnologia, con interventi di Paola Valentini, dell'Università di Firenze, di Matteo Pavesi, direttore della Cineteca italiana e di Daniela Aronica, direttrice di CSCI.



