Giobbe, opera icono-sonora a 80 anni da firma leggi razziali 30, 31 maggio e 1 giugno 2018 a Terme Diocleziano di Roma

(ANSAmed) - ROMA, 23 MAG - In occasione dell'80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali e nell'anno in cui l'Italia assume la presidenza dell'IHRA (Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto) - rete intergovernativa con lo scopo di promuovere la didattica, il ricordo e la ricerca sull'Olocausto - nello scenografico contesto delle Terme di Diocleziano di Roma viene inaugurata in prima assoluta mondiale l'opera icono-sonora "Giobbe" del musicista, compositore e chitarrista israeliano Yuval Avital. Uno spettacolo che dal 30 maggio al 1° giugno rivive il drammatico ricordo di una delle più tragiche pagine della storia italiana.



Giobbe è una creazione inedita che parte dall'omonimo testo biblico per affrontare, in un'accezione universale e contemporanea, il tema della persecuzione attraverso un'indagine sugli archetipi di bene, male, giustizia, Dio e Satana. L'opera è una partitura visionaria che mescola musica classica, note ancestrali di cori religiosi tradizionali, proiezioni video e la partecipazione straordinaria della Senatrice a vita Liliana Segre, alter ego simbolico di Giobbe. Giobbe è un progetto di Yuval Avital, con il sostegno del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Regione Lazio, promosso da UCEI-Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, curato da Marilena Citelli Francese e Viviana Kasam, prodotto da MusaDoc, in collaborazione con Rai Cultura. La prima assoluta dell'opera avrà luogo il 30 maggio alle ore 21:00 in uno spettacolo riservato alle Istituzioni e ai rappresentanti ufficiali di oltre 40 stati. Il 31 maggio alle ore 21 lo spettacolo sarà aperto al pubblico e i ricavi andranno in beneficenza per Save the Children, l'organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare i bambini in pericolo e garantire loro un futuro. L'ultima replica si terrà il 1° giugno e sarà in parte dedicata a studenti selezionati dal MIUR. (ANSAmed).