Tunisia:"l'Italiano in movimento", gli allievi a Cartagine Fuori dall'aula studenti immersi nel processo apprendimento

(ANSAmed) - TUNISI, 16 MAG - Si è conclusa a Cartagine, con la partecipazione di 55 studenti e 20 insegnanti italianisti, la prima fase di "Le pietre raccontano e gli allievi imparano", un progetto nel quale si applica il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning), attraverso cui gli studenti possono migliorare le loro competenze in una lingua straniera, concentrando l'essenziale dei loro sforzi nella disciplina che stanno imparando. Lo rende noto il portale della Lingua Italiana della Farnesina, precisando che "la lingua e la disciplina non linguistica sono entrambi oggetto d'insegnamento, senza che vi sia precedenza dell'una sull'altra. Il CLIL si basa su principi metodologici particolarmente importanti secondo la ricerca in didattica delle lingue straniere, come ad esempio la necessità per l'apprendente di essere messo in una situazione di comunicazione autentica. L'idea del progetto è scaturita proprio da questa necessità e convinzione dell'utilità nel creare situazioni autentiche d'apprendimento al di fuori dalle pareti dell'aula in cui lo studente si trova non solo coinvolto e immerso nel processo d'apprendimento e in contatto diretto con le conoscenze da assimilare, ma anche ben attrezzato di materiale e supporti didattici autentici, i quali sono difficili tra ritrovare in uno spazio ridotto come quello di un'aula.



"L'italiano in movimento a Cartagine", titolo di questa fase del Progetto, sostenuto dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, ha visto la partecipazione degli studenti nelle vesti di ricercatori, archeologi, storici, antropologi, ma soprattutto linguisti, messi in condizione di dimostrare i propri talenti nel destreggiarsi con la lingua italiana nelle sue varie sfaccettature. A conclusione delle attività, la squadra del liceo Borj Cedria è salita sul gradino più alto del podio, avendo superato con grande abilità e successo tutte le prove, conquistando anche il premio della migliore Storytelling dell'evento. (ANSAmed)