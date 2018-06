Minoranze, a Ecole francaise Roma conferenza Subrahmanyam

(ANSAmed) - ROMA, 4 GIU - Nell'ambito della quarta edizione del Mese della Cultura Internazionale, un'iniziativa in ambito culturale e scientifico dell'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte di Roma, l'École française de Rome ospita lunedì 11 giugno alle 17.00 una conferenza dedicata alla storia e al ruolo delle minoranze nel lungo periodo a cura del fondatore della disciplina della 'connected history' Sanjay Subrahmanyam. Subrahmanyam insegna Storia all'Università della California a Los Angeles, ed è professore al Collège de France. La conferenza sarà dedicata a "Tolerance in a Minor Key: Early Modern Experiments", e fa parte di un workshop, in collaborazione con l'Università La Sapienza, sul tema "Il posto delle minoranze: spazi, norme e rappresentazioni (Europa e Mediterraneo, sec. XIV-XIX)".



