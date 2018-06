Arte: l'avanguardia e i dadaisti russi al Reina Sofia Opere di 90 artisti dal 1914 al 1924 in mostra fino 22 ottobre

(ANSAmed) - MADRID, 5 GIU - Un itinerario nell'avanguardia russa secondo i canoni del movimento dadaista: è quello proposto nell'esposizione 'Dadaismo russo 1914-1924', in programma da domani al 22 ottobre al museo Reina Sofia di Madrid. Oltre 500 le opere in mostra, fra le quali 250 dipinti, collage e disegni, 150 documenti e pubblicazioni e 22 tra film e audio, incluso "materiale inedito, che offre una visione diversa della modernità", ha spiegato il direttore del Reina Sofia, Manuel Borja-Villel nel corso della presentazione. Il percorso espositivo include le opere di circa 90 artisti russi e provenienti da altri Paesi europei, fra i quali Natam Altman, Ivan Kluin, Gustav Klutsis, El Lisitzki, Kazimir Malévich, Vladimir Mayakoyski, Ivan Puni, Aleksandr Rödchenko, Olga Rozanova, Vdimir Tatlin, Natalia Goncharova e Man Ray. Divisa in tre sezioni, la mostra comincia nel 1914, all'inizio della Prima Guerra Mondiale e negli anni precedenti la rivoluzione russa, dando conto delle prime manifestazioni proto dadaiste che riflettono l'impatto bellico in Europa, sofferto e ripudiato dagli artisti, come ha spiegato la curatrice Margarita Tupistyn. L'esposizione continua con la sezione relativa agli anni dal 1917 al 1924, dal trionfo della rivoluzione russa alla morte di Lenin, con un focus sulla tematica rivoluzionaria. E termina con la sezione 'Dada Bridge', che analizza i collegamenti fra la Russia e i principali centri dadaisti. La mostra rispecchia le implicazioni politiche durante la Prima Guerra Mondiale, le due rivoluzioni russe e il cambio di guardia da Lenin a Stalin, attraverso le performances stravaganti, le campagne antibelliche, la negazione dell'arte classica e la forma innovatrice di fondere arte visiva e verbale, che sono i tratti condivisi fra l'avanguardia russa e il movimento dadaista. Tre video, nell'area introduttiva alla mostra, introducono alle diverse sezioni - 'Victoria sobre el sol' (1913), 'Revolucion interplanetaria' (1924), 'Rayo de la muerte' (1925) - e anticipano la caratteristica multimediale del percorso espositivo. Molte delle opere arrivano per la prima volta a Madrid, provenienti da prestiti di istituzioni museali come il Museo Stedelijk di Amsterdam, il Centre Pompidou di Parigi, il Museo Mayakoyski di Mosca o il Museo Statale di Belle Arti Pushkin. (ANSAmed).