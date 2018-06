Arte: 'Kerkennah 01', Festival fotografia e arti digitali Occasione per scoprire fascino isole arcipelago tunisino

(ANSAmed) - TUNISI, 11 GIU - "Incoraggiare l'emergere di una scena fotografica di artisti tunisini, scegliendo di uscire fuori dai tradizionali canali". Questo l'obiettivo di Kerkennah 01, primo festival dedicato alla fotografia, video e arti digitali della Tunisia che si terrà alle isole Kerkennah dal 21 al 27 giugno prossimi. Kerkennah 01 ambisce, secondo gli organizzatori, a diventare una piattaforma di scambi, di sviluppo e iniziazione alla fotografia in Africa del Nord e a creare infrastrutture per la popolazione locale, sensibilizzando l'opinione pubblica e la classe politica sul potenziale culturale, educativo, turistico ed economico di queste isole, balzate negli ultimi mesi all'onore delle cronache per via della questione migratoria.



Molti gli artisti internazionali invitati ad incontrare i loro colleghi tunisini per un evento che mira a costruire relazioni solide tra reti di artisti di tutto il mondo. Per accedere al festival occorrerà acquistare un biglietto sotto forma di passaporto, proprio per "dare l'idea di essere in un viaggio di scoperta", sottolineano gli organizzatori. Al festival, patrocinato dal ministero del Turismo della Tunisia, contribuiscono i principali istituti culturali europei presenti in Tunisia. Le isole Kerkennah sono un arcipelago situato a 17,9 km al largo di Sfax a soli 120 km da Lampedusa, formato da due isole principali Gharbi, (Mellita) e Chergui (Grande Kerkennah) e dodici isolotti. Contano abitualmente circa 15 mila abitanti che vivono essenzialmente di pesca e turismo. D'estate con l'arrivo dei turisti il numero dei residenti può arrivare fino alle 150 mila presenze. (ANSAmed).