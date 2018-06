Grado Zero a Palo Alto, mostra designer italiani e spagnoli Indetta dal consolato d’Italia in ambito Barcelona Design

(ANSAmed) - MADRID, 12 GIU - In occasione della Barcelona Design Week 2018, il consolato generale d'Italia ha promosso la mostra 'Grado Zero' a Palo Alto, nell'ambito del progetto ITmakEs Vivace e Vivere all'italiana. L'esposizione, in programma fino a giovedì 14 giugno, propone le opere di 14 giovani designer e collettivi italiani e spagnoli, sperimentazioni che indagano il design come processo, senza l'obiettivo di un prodotto commerciale. I giovani talenti si sono incontrati nella community ITmakEs, quale piattaforma di visibilità, contatto con il pubblico e apertura a nuove collaborazioni, informano fonti dell'organizzazione. Con il consolato generale d'Italia a Barcellona e il console generale Gaia Lucilla Danese hanno collaborato all'esposizione, commissariata da Molto Molto Project e inaugurata alla presenza della sindaca di Barcellona, Ada Colau, l'Istituto italiano di cultura e il Barcelona Centre de Disseny. Hanno prestato, inoltre,il proprio contributo l'IED Barcellona - Escola Superior de Disseny, Fundacion Palo Alto, Artemide, Sabores de Italia e Birra Poretti. (ANSAmed)