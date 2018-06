Scrittori: in Slovenia si celebra centenario morte Cankar

(ANSAmed) - LUBIANA, 18 GIU - Sarà il presidente della Repubblica, Borut Pahor, a dare il via ufficiale stasera alle celebrazioni per il centenario della morte di Ivan Cankar, il più grande scrittore sloveno deceduto l'11 dicembre del 1918.



Fra gli eventi, due mostre alla Casa di Cankar (Cankarjev Dom) e al Museo civico di Lubiana sul tema "Cankar e l'Europa - Tra Shakespeare e Kafka", per concentrarsi sul rapporto fra Cankar e l'Europa. Come ha detto il curatore delle mostre, Janko Kos, i lavori esposti partono dalle influenze che i grandi scrittori e pensatori europei hanno avuto sull'autore per poi esplorare l'originalità del lavoro di Cankar rispetto alla letteratura europea del suo tempo. Le mostre rimarranno in visione fino al 28 febbraio 2019.(ANSAmed).