Addio a fotografo Nadir Naldi, folla a camera ardente

BOLOGNA - Una folla di amici, intellettuali, esponenti del mondo della moda e della musica e politici, tra cui il sindaco, Virginio Merola, ha portato il suo saluto alla camera ardente del fotografo Nadir Naldi nella sala Tassinari di Palazzo D'Accursio a Bologna. Naldi, nato a Bologna nel 1953 e morto sabato, risiedeva tra la città emiliana e il Marocco dopo una vita a New York come fotografo di moda legato tra gli altri al marchio La Perla e a vari media del settore.



Nella sua carriera, percorsa sempre da un personalissimo stile, ha anche prestato la sua macchina fotografica per la realizzazione di copertine per dischi di artisti emergenti bolognesi. Lascia la moglie Alessandra e due figli.