"Cameristi Scala" aprono Festival musica sinfonica El Jem Concerti dal 7 luglio all'11 agosto nell'anfiteatro romano

(ANSAmed) - TUNISI, 21 GIU - Prenderà il via il 7 luglio, per concludersi l'11 agosto, la 33ma edizione del Festival Internazionale di Musica Sinfonica El Jem, in programma presso l'anfiteatro romano di El Jem (detto piccolo Colosseo), in Tunisia, dichiarato nel 1979 Patrimonio dell'Umanità Unesco. Ad aprire questo appuntamento culturale ormai consolidato nel tempo, che attira anche molti turisti stranieri, sabato 7 luglio i Cameristi della Scala - Orchestra e coro lirico di Milano, diretti dal Maestro Marcello Rota, che saranno preceduti da una performance di balletto "Bolero" della compagnia di danza umbra Oplas. Il 14 luglio sarà la volta della spagnola The Mallorca Chamber, il 19 dell'Orchestra di Piazza Vittorio, il 21 dell'Orchestra del Ballo dell'Opera di Vienna, il 24 de Les Symphonistes Européens con Hassen Doss, il 28 della Seongnam Philarmonic Chamber Orchestra, il 31 dei Gipsy Mundo Nuovo, il 4 agosto dell'Orchestra Sinfonica tunisina, l'8 degli italiani "Seme Soul Jazz Band", l'11 gran finale con l'Orchestra russa "New Music" Republic of Tatarstan. Dei treni speciali da Tunisi verranno messi a disposizione dall'organizzazione del Festival per poter raggiungere con facilità El Jem. I biglietti per i concerti sono in vendita sul sito https://festivaleljem.tn/ (ANSAmed)