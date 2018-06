L'Opera unisce Italia e Tunisia:l'AIDA a El Jem e Cartagine Competenze italiane per formare un polo dell'Opera nel Med

(ANSAmed) - TUNISI, 26 GIU - Un progetto di cooperazione culturale ambizioso e di ampio respiro tra Italia e Tunisia, vede finalmente la luce. Si tratta della rappresentazione integrale dell'AIDA di Giuseppe Verdi che andrà in scena all'anfiteatro romano di El Jem il prossimo 30 giugno e in replica il 5 Luglio al Teatro antico di Cartagine. 250 le persone impiegate nel progetto, 150 delle quali provenienti dall'Italia, 100 tunisine, con allestimenti e decori e costumi costruiti in Tunisia sotto la direzione degli esperti italiani.



Lo scopo dell'operazione, presentata ufficialmente dal ministro tunisino della Cultura. Mohamed Zine El Abidine, dall'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, e dal presidente dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, Giovanni De Santis, è infatti proprio quello di condividere l'expertise italiano nel settore per creare un polo di eccellenza dell'Opera nel Mediterraneo, da sfruttare anche a fini turistici. Nella formazione, nella condivisione delle conoscenze e del savoir faire italiano risiede secondo l'ambasciatore Fanara, la caratteristica saliente di questo progetto che sarà in grado di creare competenze specifiche e un forte valore aggiunto in Tunisia, e che ha definito proprio per la sua lungimiranza "un investimento per il futuro". L'AIDA in Tunisia è il risultato di una stretta collaborazione tra l'Ente Luglio Musicale Trapanese e il Théâtre de l'Opera de Tunis, in particolare tra l'Orchestra e dal Coro del Luglio musicale Trapanese, l'Orchestra e il Coro dell'Opera di Tunisi,l'Orchestra Sinfonica Tunisina, e il Balletto di Tunisi, con partner istituzionali quali il ministero tunisino della Cultura, l'ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a Tunisi. La rappresentazione in 4 atti della durata di due ore e mezzo sarà diretta dal Maestro Andrea Certa con la regia di Raffaele Di Florio e le coreografie di Cinzia Satà. Un'Aida dove spiritualità e mistero si intrecciano e il connubio appare anche nelle scene e nei costumi di Lucia Imparato. A dare nuova luce all'opera verdiana anche il cast: Maite Alberola nel ruolo della protagonista Aida, in tandem con Daniela Diakova nelle vesti di Amneris; Dario Prola, la voce di Radames. Tra gli altri interpreti: Luciana d'Intino (Amneris), Stefano La Colla (Radames), Giuseppe Garra (Amonasro), Enrico Rinaldo (II Re dell'Egitto), Andrea Comelli (Ramfis), Giuseppe Infantino (Un Messaggero), Luciana Pansa (Sacerdotessa).



(ANSAmed)