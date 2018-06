Musei: Buttitta nuova curatrice del 'Nahon' di Gerusalemme Esperta di storia arte italiana, 37 anni è figlia scrittore

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GIU - Anastazja Buttitta è la nuova curatrice del Museo di Arte Ebraica Italiana "U. Nahon" a Gerusalemme. Lo ha confermato il presidente dell'istituzione Jack Arbib sottolineando l'importanza della scelta di "una esperta di storia dell'arte italiana" che possa "valorizzare il nostro patrimonio museale che vanta tra l'altro una ricca documentazione in ebraico e in lingua italiana". Anastazja (37 anni) - figlia del giornalista e scrittore Pietro Buttitta - si è laureata a Firenze ed ha un dottorato alla Ben Gurion University di Be'er Sheva nel sud di Israele. Il Museo Nahon è stato fondato nel 1983 per raccogliere, preservare ed esibire al pubblico oggetti pertinenti la vita ebraica in Italia a partire dal periodo rinascimentale fino ai giorni nostri. Di grande importanza all'interno la Sinagoga oggi utilizzata dai membri della comunità italiana di Gerusalemme: gli arredi interni originali provengono dal Tempio di Conegliano Veneto. (ANSAmed).