A Rabat la notte bianca del cinema e dei diritti

RABAT - Sarà la notte banca dei diritti e per questo a partire dalle 20.45 di venerdì, film, documentari, cortometraggi, animeranno gli schermi all'aperto nella spianata della Biblioteca nazionale di Rabat (ingresso libero). I titoli, in rappresentanza di sei Paesi, tra cui anche l'Italia che partecipa con 'Lo stato della follia', di Francesco Cordio, sono dedicati al tema del diritto alla salute, così come previsto nella Dichiarazione internazionale dei diritti dell'Uomo. In programma, tra l'altro, la pluripremiata pellicola di Ken Loach, 'I, Daniel Blake', il film libanese 'Ya omri', di Hady Zaccak e 'Sibtar 36' del marocchino Othman Belafrej.

L'evento, alla sua settima edizione, è organizzato dall'Associazione degli incontri mediterranei del Cinema e dei diritti dell'uomo che prevede per il 30 giugno anche una tavola rotonda sul tema della salute, a partire dalle 18.00, nella biblioteca nazionale. Tra i relatori, Maryam Bigdell dell'Oms Marocco, il vice coordinatore del collettivo per il diritto alla salute, Aziz Rhali, e Erendira Noemi Vasquez, della Corte suprema di giustizia del Marocco. "La questione della salute è al centro di dibattiti politici, tesa come è tra la garanzia di testi e normative e la realtà di un sistema che rivela tutte le sue falle e lega troppo spesso un diritto a fatalità e fortuna", spiegano gli organizzatori.