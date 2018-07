Mostra: a Museo Bardo Tunisi 'Parallelo Universo' di Alinari Personale del noto pittore fiorentino da oggi al 20 settembre

(ANSAmed) - TUNISI, 5 LUG - Si inaugura oggi al Museo del Bardo la mostra 'Parallelo Universo' del pittore fiorentino Luca Alinari, realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi con il contributo del Consolato Generale Onorario di Tunisia a Firenze. "La mostra porta all'attenzione del grande pubblico del Museo del Bardo una ricca selezione di opere di un artista che è riconosciuto dalla critica e dal pubblico come uno dei massimi pittori italiani", sostiene la curatrice Cristina Acidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.



Anche in questa rassegna di quadri sfilano i motivi e i linguaggi inventati da Alinari, con gli oggetti quotidiani dalle forme semplici e dai colori vividi, ma anche, al capo opposto, il paesaggio della campagna toscana armoniosamente suddiviso in campi e boschi, con borghi e campanili. Vi sono figure di perfezione gelida e sensuale, e personaggi soggetti alle più bizzarre deformazioni, in interni sensati e o in spazi fantasiosi. "Il punto è quello di trovare un equilibrio tra due forme classiche di plasticità, la plasticità statuaria e bidimensionale dei mosaici e quella dai contenuti complicati dell'arte contemporanea" ha spiegato all'ANSA lo stesso artista durante le fasi di allestimento della mostra. "Volevo dare la scintilla del cambiamento" - ha precisato ancora Alinari - sottolineando che "c'è un punto della mostra in cui in una piccola stanza ho messo 4 opere, e in una piccola stanza sono tante, e lì c'è un fuoco di fila di scintille dove i muri e le opere dialogano. Sarà che sono mura di periodo islamico, dunque con una visione astratta dell'arte, della figurazione, infatti ho messo lì dei quadri miei che hanno delle valenze più astratte e si sono trovati molto bene, e ora stanno parlando, spero parleranno anche a chi li vedrà". La mostra rimarrà aperta fino al 20 settembre. (ANSAmed).