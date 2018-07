Libri: Elbabook, la quarta edizione dal 17 al 20 luglio Editori indipendenti,eventi e musica attorno a tema rinnovamento

(Aestate Records), in collaborazione con il Festival Intonazione. Giovedì 19, sempre nel "salotto buono" dell'isola, a segnare la maturità di ElbaBook sarà il dibattito tra i promotori di grandi e piccoli festival del libro; un'opportunità eccezionale di confronto su rapporti reciproci, direzioni convergenti e unicità delle proposte tra Giorgio Vasta (Book Pride), Oliviero Ponte di Pino (Book City), Giulia Alonzo (trovafestival.com), Maurizio Cristella (Fiera del Libro di Iglesias), Riccardo Cavallero e Annarita Briganti, giornalista e scrittrice. Alle 22.30, invece, i riflettori saranno solo per Giuseppe Cederna che, nel cuore del borgo, interpreterà Da questa parte del mare, un monologo teatrale dell'amico Testa. Venerdì 20, alle 18.30 è in programma la tavola rotonda "Ricominciare dalla fine" in cui il carcere verrà raccontato come piattaforma di rigenerazione dell'uomo e del territorio insieme a Paolo Maddonni, educatore del carcere di Porto Azzurro, Rosario Esposito La Rossa della libreria La Scugnizzeria di Scampia, Aldo Claris Appiani e alla docente Stefania Carnevale dell'Università di Ferrara. Infine, alle 22.30, l'istanza sociale risuonerà nel focus sul giornalismo d'inchiesta e sui suoi effetti, condotto da Sigfrido Ranucci e Stefano Lamorgese di Report con Giovanni Tizian.



Per conoscere il programma completo dell'iniziativa e restare aggiornati sugli eventi collaterali si può fare riferimento al sito www.elbabookfestival.com oppure seguire la pagina Facebook: www.facebook.com/Elbabookfestival. (ANSAmed).