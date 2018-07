Cinema: a Estate Fiorentina protagonista la Palestina Firenze, questa sera Middle East Now propone nuove anteprime

(ANSAmed) - ROMA, 10 LUG - Speranza, non violenza e determinazione. A questi valori si ispira la serata di proiezioni proposta dal Middle East Now di Firenze - The colors of Feelings, il Medio Oriente raccontato dai colori e dalle emozioni in questo suo nuovo appuntamento di proiezioni serali tutto dedicato alla Palestina.



Questa sera a partire dalle 22.00, l'arena estiva di Apriti Cinema di Firenze ospiterà la proiezione del corto d'animazione realizzato dal giovane regista palestinese Ahmed Saleh, Ayny, my second Eye, vincitore del premio Oscar che racconta la storia di due fratelli alla ricerca del sogno della loro vita, suonare un magnifico Oud. A seguire, l'anteprima italiana di Naila and the Uprising, l'intenso documentario in cui Julia Bacha racconta la storia di Naila Ayesh, che da trent'anni combatte per i diritti di tutte le donne. A presentare la serata, il cui colore sarà il giallo, Luisa Morgantini, attivista per la pace in Palestina e già vicepresidente del Parlamento Europeo. La rassegna che rientra nel cartellone dell'Estate Fiorentina 2018, organizzata da Fondazione Sistema Toscana e Quelli dell'Alfieri. La quarta serata speciale "Middle East Now / The Colors of Feelings" si terrà il 17 luglio, con l'anteprima di "When God Sleeps" di Till Schauber (Iran, USA, Germania, 2017, 98').



