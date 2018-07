'Eccellenza italiana': l'arte di Julian Hargreaves a Tunisi Nei suoi scatti glamour l'orgoglio italiano

(ANSAmed) - TUNISI, 12 LUG - Paolo Sorrentino a Cannes prima di sfilare sul red carpet per la presentazione de "La grande bellezza"; Laura Pausini immortalata in uno specchio d'acqua artificiale durante la registrazione del video "Limpido"; Chiara Ferragni mentre gioca ad interpretare una Barbie contemporanea; Eros Ramazzotti nel backstage del recente servizio fotografico per il suo ultimo album. Sono solo alcune delle 30 star dello spettacolo, della moda e dello sport italiano che il fotografo italo-inglese Julian Hargreaves ha messo in posa come non le avete mai viste per la mostra "Eccellenza italiana" che si apre domani in anteprima a Sidi Bou Said nel suggestivo Palais Ennejima Ezzhara, che fu la casa del barone Rodolphe d'Erlanger. La mostra, frutto di quattro anni di viaggi e reportage, è "una selezione di ritratti, da me scattati nell'arco degli ultimi 5 anni, di alcuni dei personaggi italiani più illustri appartenenti a vari settori, che hanno vinto premi Oscar, Grammy, stelle Michelin, medaglie olimpiche e mondiali di calcio, e che quindi sono simboli e punti di riferimento per l'Italia e per gli italiani. Esporre le loro fotografie è un modo per far conoscere questo 'orgoglio italiano'", ha dichiarato Hargreaves. Ogni ritratto racconta una storia, ogni storia racconta un pezzo di un'Italia brillante e luminosa.



Proprio per questo motivo l'ambasciata d'Italia a Tunisi ha dato il proprio patrocinio all'esposizione la cui idea è nata - dichiara il fotografo - insieme a Maria Vittoria Longhi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi. La mostra, che dopo Tunisi, sarà ospitata a Parigi, Londra e New York, sarà visitabile dal 14 luglio al 13 agosto allo spazio Musk and Amber Gallery a Tunisi. (ANSAmed)