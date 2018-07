Turchia: a Istanbul il Mediterraneo di Mimmo Jodice Un viaggio tra mito e paesaggio in 40 scatti in bianco e nero

(ANSAmed) - ISTANBUL, 16 LUG - Un viaggio attraverso il mito, la memoria, la cultura e il paesaggio delle grandi civiltà che hanno popolato il bacino del Mediterraneo, esposto in uno dei Paesi simbolo del Mare Nostrum. È il percorso tracciato dalla mostra 'Mediterraneo' del fotografo Mimmo Jodice, che si inaugura stasera presso la Sala Assos dei Musei Archeologici di Istanbul e resterà aperta fino al 31 agosto. L'esposizione, composta da 40 opere realizzate in bianco e nero negli anni Novanta, è organizzata dall'istituto Italiano di Cultura e dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul. "Già protagonista di una grande mostra ospitata dal Mart di Rovereto nel 2016, la serie 'Mediterraneo' rappresenta un punto nodale nella ricerca di Jodice ed oggi è protagonista di un progetto itinerante voluto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, reso possibile grazie alla disponibilità dell'autore e dei collezionisti Anna Rosa e Giovanni Cotroneo, che collezionano le opere di Mimmo Jodice dal 1990", spiega ad ANSAmed Gianni Vinciguerra, addetto culturale dell'Istituto italiano di cultura.



L'Italia e il Mediterraneo sono al centro dell'indagine di Jodice, considerato uno dei maggiori interpreti della fotografia contemporanea, tra statue e volti umani, antiche rovine e paesaggi. Il suo obiettivo è puntato sulla ricchezza del mito, sull'abbondanza di culture, lingue e tradizioni che fanno del Mediterraneo un luogo di dialogo e contaminazioni. Un richiamo quanto mai attuale al patrimonio comune, mentre il Mare Nostrum è sempre più al centro delle cronache per il fenomeno migratorio.



La mostra, che è già stata esposta a Tel Aviv e arriverà poi anche ad Algeri, è parte di 'Italia, Culture, Mediterraneo', programma culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (ANSAmed).