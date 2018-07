Tunisia: cavalli e arte per promuovere integrazione disabili

TUNISI - Torna a Mahdia l'11 agosto l'appuntamento con 'Horse Painting', evento internazionale a sostegno dell'infanzia, dell'handicap e della diversità organizzato dall'associazione 'Centre Hippique Mahdia' di Maria Gabriella Incisa di Camerana, che promuove iniziative di inclusione sociale e sensibilizzazione all'autismo, soprattutto infantile, attraverso la 'zooterapia'. Delle tele-coperte, dello stesso materiale dei blu jeans, poggiate sui cavalli, verranno dipinte da artisti tunisini ed europei in un happening unico. Lo spunto nasce da un evento storico: il viaggio compiuto a Tabarka in Tunisia dai pescatori della città ligure di Pegli, nel 1543, ai quali venne concesso di esercitare l'attività di pesca e commercio del corallo grazie al trattato siglato tra il Re di Spagna Carlo V e il sovrano di Tunisi. La rievocazione storica della traversata, che si svolgerà l'estate prossima, ripercorrerà in barca a vela le rotte seguite prima dai pescatori pegliesi e poi dai loro discendenti. E dalla capitale ligure un altro suggerimento unirà queste diverse manifestazioni: la tela di jean, appunto.

Durante l'evento a Mahdia verranno inoltre allestiti, anche grazie alla collaborazione della Galerie Ali Khouja e dell'Istituto di Belle Arti e Mestieri di Mahdia, diversi laboratori di pittura per permettere a tutti, grandi e piccini, e disabili di partecipare nell'ottica di un'integrazione sociale globale. I bambini potranno dipingere con le proprie mani grazie ad una tavolozza di colori atossici, il simbolo della 'Mano di Fatma - La Khomsa' direttamente sulle tele messe sui pony. "La pittura diventa mezzo di comunicazione tra gli uomini, rappresentazione apotropaica che accomuna le diverse culture", spiega ad ANSAmed Maria Gabriella Incisa di Camerana aggiungendo che "le opere di tutti gli artisti, italiani e tunisini, comprese quelle con le impronte dei bambini, verranno raccolte ed esposte in una mostra, che verrà allestita in Italia ed in Tunisia".