Musica: Seme Soul Jazz Band a Festival El Jem in Tunisia L'8 agosto un concerto dedicato a 'Les grandes dames du Blues'

(ANSAmed) - TUNISI, 3 AGO - Il progetto italiano 'Seme Soul Jazz Band', si esibirà il prossimo 8 agosto nell'ambito del 32mo Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem, appuntamento culturale ormai consolidato nel tempo, che attira anche molti turisti stranieri. Nell'anfiteatro romano, dichiarato nel 1979 Patrimonio dell'Umanità Unesco, la band, nata da un'idea di Gianni Bruschi dello Spazio Seme, sviluppata da musicisti di formazione classica e specializzati in musica jazz, dedicherà un omaggio alle grandi Signore del Blues, con arrangiamenti realizzati da Ivan elefante, di opere classiche di musica Jazz e Blues, il cui successo è stato assicurato dalle più importanti cantanti del ventesimo secolo, da Ella Fitzgerald a Mahalia Jackson, Judy Garland, Nina Simone, Aretha Franklin, Sarah Vaughan, Liza Minnelli, Billie Holiday, ma anche l'italiana Mina.



Un affascinante concerto - si legge in un comunicato dello Spazio Seme - che ci riporta alle orchestre che hanno accompagnato la musica americana da Nat King Cole, Sammy Davis Junior, Frank Sinatra ma anche le orchestre degli anni 50/60 in Italia. A fianco di Gianni Bruschi, a guidare lo spettacolo in un viaggio emozionante, ci sarà Nadine Rush, "signora italiana del blues" interprete della scena Soul R&B italiana, attuale corista dei Dirotta su Cuba. La formazione dei musicisti vede Ivan Elefante alla tromba, Federico Nuti al piano, Francesco Sarrini al contrabbasso, Riccardo Tonello al trombone, Matteo Zecchi al sax, Mattia Galeotti alla batteria. Gli arrangiamenti sono a cura di Ivan Elefante. (ANSAmed).