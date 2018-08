Tunisia: inaugurato anfiteatro romano 'Cillium' a Kasserine Ministro Cultura, 'momento storico per la città'

(ANSAmed) - TUNISI, 7 AGO - Con un concerto del noto artista libanese Marcel Khalifa, vero e proprio cantore della cultura della vita e della pace, è stato ufficialmente riaperto al pubblico, restaurato dopo lunghi anni di abbandono, l'anfiteatro romano 'Cillium' a Kasserine. Il ministro tunisino della Cultura, Mohamed Zine El Abidine, ha sottolineato poco prima dell'esibizione di Khalifa che "l'inaugurazione di questo nuovo gioiello del patrimonio è un momento storico per la città di Kasserine, diventata negli ultimi anni sinonimo di oscurantismo e terrorismo". Il progetto Cillium, del costo totale di circa 400.000 dinari, è stato realizzato con il sostegno del Consiglio regionale del Governatorato di Kasserine, in collaborazione con il ministero della Cultura, l'Istituto nazionale del Patrimonio (Inp) e l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc). Il ministro ha inoltre annunciato che un budget di 50.000 dinari, il doppio della quantità solitamente concessa, sarà riservato alle attività del Dramatic and Scenic Arts Centre di Kasserine e al rafforzamento degli organici dell' l'Istituto musicale regionale nell'ambito della politica di decentramento culturale e degli sforzi per incoraggiare progetti artistici individuali e collettivi nella regione, nella lotta contro il terrorismo. Secondo alcuni scavi archeologici del 1946, il sito "Cillium" presso l'attuale Kasserine, vicino ad altre città romane della regione come Sufetula (Sbeitla), Sufes (Sbiba), Ammaeddara (Hydra), Thala e Thelepte, risalirebbe al periodo romano tra il IV e il V secolo d.C. L'anfiteatro restaurato, che ospiterà ora i vari spettacoli, eventi e spettacoli artistici, si trova sul lato orientale della città ed è considerato, con una capienza massima di mille spettatori, è il più piccolo anfiteatro di tutto il Nord Africa. (ANSAmed).