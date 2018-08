Musica: il 31/o Buskers Festival entra nel vivo a Ferrara Oltre mille artisti e musicisti, più di 100 spettacoli al giorno

(ANSAmed) - FERRARA, 17 AGO - Entra nel vivo la 31/a edizione del Ferrara Buskers Festival, rassegna internazionale dei musicisti di strada. Dopo l'anteprima di Mantova e la tappa tra i canali di Comacchio, il 18 e 19 agosto la grande festa della musica itinerante abbraccia la città estense con oltre mille musicisti ed artisti, che metteranno in scena più di cento spettacoli al giorno. Tra i venti gruppi di musicisti invitati, protagonisti della manifestazione che si esibiscono per tutta la durata del festival fino al 26 agosto (con tappa intermedia il 20 a Lugo), alcuni arrivano dall'Irlanda e da Dublino, città ospite d'onore di questa edizione. Gli spettacoli si svolgono dalle 18 alle 24 e per la prima volta, dopo mezzanotte, la festa si sposta nello scenario del cortile del Castello Estense per le Notti Buskers. Tra gli eventi collaterali, la Plaza del Tango e quella degli Artisti artigiani itineranti. Inoltre per l'ottavo anno torna il Progetto EcoFestival, con numerose iniziative 'green' per un festival più eco.(ANSAmed).