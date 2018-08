Arte: 'Interference' illumina cuore della Medina di Tunisi International Light Art Project Tunis dal 6 al 9 settembre

(ANSAmed) - TUNISI, 24 AGO - Dal 6 al 9 settembre la caratteristica Medina di Tunisi, cuore antico della città, si illuminerà di luci e colori per la seconda edizione di Interference', International Light Art Project. Obiettivo, rendere questi stessi luoghi, dichiarati Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 1979, un'opera d'arte, esempio ideale di interazione tra arte e patrimonio culturale.



Dedicato all'arte della luce, questo progetto offre un viaggio negli stretti dedali e le case della Medina attraverso gli occhi di artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo.



L'oscurità della Medina, di notte, diventa uno sfondo perfetto per gli artisti che vogliono mettere in scena la luce come materiale di creazione, mezzo o metafora. 'Interference', realizzato da un pletora di organizzazioni, associazioni e volontari, è interdisciplinare comprendendo infatti un Festival di luci, ma anche laboratori ed esposizioni di scultura, design, arti plastiche e visite guidate gratuite nei punti chiave della Medina. E anche un modo per accendere i riflettori su uno dei luoghi più caratteristici dell'intero Maghreb e per ravvivare l'interesse dei turisti verso la Tunisia. La prima edizione nel 2016, attirò oltre 16.000 visitatori. (ANSAmed).