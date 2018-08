Spagna: l'Alhambra di Granada recupera i gioielli artistici Ultimato il restauro delle tre volte nella Sala de los Reyes

(ANSAmed) - MADRID, 28 AGO - L'Alhambra di Granada ha recuperato uno dei suoi gioielli artistici, dopo un restauro durato dieci anni. Si tratta dei dipinti su cuoio delle tre volte nella Sala de los Reyes e nel Patio de los Leones, che raffigurano personaggi illustri alla corte nasride, fatte edificare nel XIV dal sultano Muhammad V (Granada, 1338-1391) e uniche al mondo per la tecnica impiegata. I lavori di restauro, costati tre milioni di euro, informano fonti del Patronato dell'Alhambra e Generalife, sono stati realizzati da un'equipe multidisciplinare di conservatori, restauratori, architetti, chimici, storici dell'arte e biologi, coordinati dal servizio di Conservazione dell'Alhambra e dall'Istituto Andaluso del Patrimonio Storico (IAPH). Sebbene non ci siano fonti dell'epoca esplicative delle rappresentazioni contenute nei dipinti, nelle volte laterali sono raffigurate scene di cavalleria, di caccia e cortigiane; mentre quella centrale è presieduta da una riunione di dieci personaggi illustri, sultani della dinastia nasride, l'ultima musulmana che dominò il Regno di Granada dal 1238 al 1492, la cui caduta segnò la fine di Al-Andalus. Il restauro ha recuperato i dipinti delle tre volte, di 15 metri ognuna, ubicate nella Sala de los Reyes e nel Patio de los Leones, le cui rappresentazioni figurative "non si danno nell'Islam e sono pezzi unici al mondo", come ha rilevato l'assessore alla Cultura della Giunta dell'Andalusia, Miguel Angel Vazquez, nel presentare i risultati dell'intervento. Il deterioramento dell'opera, sottoposta a recupero per l'ultima volta nel 1885, era stato accelerato dalle infiltrazioni di acqua dai tetti. (ANSAmed).