Cinema: Mostra di Venezia apre finestra su caleidoscopio Med

(di Cristiana Missori) (ANSAmed) - ROMA- Anche quest'anno la Mostra del Cinema di Venezia (da oggi e fino all'8 settembre prossimo) apre una finestra sulla filmografia del Mediterraneo e del Medio Oriente. Fra lungometraggi, corti e documentari in cartellone, è soprattutto la sezione Orizzonti della 75/a Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia a dare spazio ai registi di Turchia, Siria, Palestina, Israele, Grecia, Iran e Serbia. Si parte con il film del regista turco Mahmut Fazil Coskun, Anons (L'annuncio), che sarà presentato il primo settembre prossimo. Ambientata nel 1963, la pellicola si svolge nell'arco di una sola notte, il 22 maggio. Quando un gruppo di ufficiali militari - insoddisfatti della situazione sociale e politica esistente in Turchia - pianifica un colpo di Stato. A Istanbul i cospiratori hanno intrapreso la missione di rilevare la stazione radio nazionale e fare un annuncio formale per il golpe. Nulla, però, va per il verso giusto. Fra satira politica e sottile commedia, "il film è la storia di uno scontro e di una unione tra due parti diverse", spiega il regista. "I soldati e i civili, che leggono e percepiscono il mondo e la vita in due modi totalmente differenti". C'è un detto, ricorda, "che recita: vince chi aspetta a Est e si sposta a Ovest", il caos e la tragicommedia di questa affermazione sono visibili in Turchia da anni". La regista siriana nata in Francia, Soudade Kaadan, riporta l'attenzione sulla Siria, ormai distrutta da sette anni di conflitti, con Yom Adaatou zouli (Il giorno che ho perso la mia ombra, il 2/9). Torna indietro al 2012. Durante il più freddo inverno che il Paese abbia mai conosciuto, l'unica cosa che Sana - la protagonista - sogna è avere il gas necessario a preparare un pasto per suo figlio. Quando decide di prendersi un giorno di vacanza dal lavoro per andare alla ricerca di una bombola di gas, si trova improvvisamente bloccata nella zona sotto assedio.



È allora che scopre che, durante la guerra, le persone perdono la propria ombra, "un'esperienza traumatica", sottolinea Kaadan.



"Questo film - rimarca - è stato scritto in un Paese dove l'idea del domani è un pensiero inimmaginabile. Che cos'è il domani quando si vive costantemente sotto i bombardamenti?". Fra realtà, sogno, illusione e universo iperrealistico, la pellicola racconta con precisione un determinato periodo storico di Damasco. C'è poi la storia Salam, un affascinante trentenne palestinese che vive a Gerusalemme, lavora come stagista sul set della famosa soap opera palestinese Tel Aviv on Fire, prodotta a Ramallah, raccontata da Sameh Zoabi, Tel Aviv on fire. Ogni giorno, per raggiungere gli studi televisivi, Salam deve passare attraverso un rigido posto di blocco israeliano. Qui incontra il comandante incaricato del posto di blocco, Assi, la cui moglie è una fedelissima fan della soap opera. Per impressionarla, Assi si fa coinvolgere nella stesura della storia. Ben presto Salam si rende conto che le idee di Assi potrebbero fruttargli una promozione come sceneggiatore. Con umorismo, Zoabi sceglie di affrontare "apertamente il tema delle prospettive divergenti. Il personaggio centrale è un aspirante scrittore che lotta per far sentire la propria voce e trovare ispirazione in una realtà intrisa di politica". Sempre nella Sezione Orizzonti, fra i 12 cortometraggi in concorso, spazio alla Grecia con Leoforos Patision (Viale Patision) di Thanasis Neofotistos, una pellicola intima - ambientata in un'area 'di confine' del centro di Atene, Viale Patision - che racconta il legame del regista con la madre, o Strano Telo (Corpo estraneo) del serbo Dusan Zoric, storia di adolescenti alla vigilia della guerra nei Balcani.



Fuori Concorso fra le non fiction, invece, A letter to a friend in Gaza dell'israeliano Amos Gitai. Documentario con cui il regista rende omaggio ad Albert Camus e prende in esame il ritorno ai villaggi palestinesi mentre interpone testi di Izhar Smilansky, Emile Habibi, Mahmoud Darwish e Amira Hass.



