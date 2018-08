Festival Mediterraneo in nome dell'EuroAfrica e di Pasolini A Genova prima nazionale algerina Azzouz con El feminin Taraab

(ANSAmed) - GENOVA, 29 AGO - Sarà interamente dedicato alla musica euroafricana con star come M'Barka Ben Taleb e Marzuk Meijiri, l'italo-etiope Saba Anglana e l'algerina Naziha Azzouz in una prima nazionale, il 27esimo "Festival musicale del Mediterraneo" promosso da Echoart con la direzione artistica di Davide Ferrari che propone tra il 31 agosto e il 15 settembre 11 concerti e un omaggio a Pasolini. "Vogliamo raccontare che cosa è diventata la musica andando a scovare anche artisti meno sentiti - spiega il direttore artistico Ferrari - Ogni concerto è la costruzione di un totem sonoro per 150-200 persone che stanno ad ascoltare. Il mio impegno è portare giovani ai concerti e non solo appassionati di world music".



Il festival, patrocinato da Unesco col sostegno degli enti locali e della Compagnia di San Paolo, quest'anno oltre a palazzo Tursi, Rosso, castello d'Albertis e il centro storico si tiene anche a Palazzo Reale e Palazzo del Principe e ha due appuntamenti simbolo: il primo settembre a Palazzo Reale 'Flamenco meets Griot' che mescola due virtuose andaluse all'arpa e voce e l'arpa africana e quello di brani di Mozart sonati da artisti zulu, 'Mozuluart', l'8 settembre a Palazzo Ducale. Tutti i concerti per altro sono mescolanza e incontro come quello del 6 settembre a Palazzo Tursi 'Tunisi canta Napoli' dove M'Barka Ben Taleb e Marzuk Meijiri entrambi di origini tunisine ma abitanti di Napoli rivisitano un repertorio napoletano, "due scelte che abbiamo incluso perché fanno musica con rispetto sia nel caso di Mozart che della musica napoletana", precisa Ferrari. E' una prima nazionale Azzouz con El Feminin Taraab (Nora Thiele e Sofia Lampropoulou) il 5 settembre a Palazzo Rosso che fondono canti sufi, percussioni ortientali e il kanun antico strumento a corde. Ferrari ha anticipato che le prossime due edizioni saranno dedicate a Eurasia e Euroamerica.(ANSAmed).