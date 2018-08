Libia: a Tunisi premiazione Erth contest, per costruire pace Concluso progetto Ue per promozione diversità culturale in Libia

(ANSAmed) - TUNISI, 31 AGO - Si è tenuta ieri a Tunisi la cerimonia di chiusura del progetto finanziato dall'Ue "Culture Links: Celebrating Libya's Creativity", realizzato da Jusoor Center for Studies and Development, per promuovere la diversità culturale, la pace, la tolleranza e la coesione sociale tra i libici e promuovere l'immagine della Libia nel mondo attraverso il cambiamento della narrativa sul Paese. Nell'ambito del progetto si è svolto l'Erth Contest, una competizione che ha visto circa 200 libici presentare le loro proposte artistiche a Tripoli, Bengasi e Houn. Vincitore Khalifa Bashbash con il suo progetto "History of Libya", che si è imposto sugli altri 9 finalisti che hanno partecipato al bootcamp a Tunisi sull'imprenditoria creativa, la formazione sul marketing digitale e su come utilizzare la tecnologia per promuovere l'arte e la cultura.



"La delegazione dell'Ue in Libia è orgogliosa di sostenere i sogni dei cittadini libici nei settori culturale e creativo. La loro è la lingua della cultura, che ci lega tutti oltre i confini nella nostra comune umanità. Questa lingua parlerà sia ai libici che all'Ue come vicino", ha detto l'ambasciatrice Bettina Muscheidt, capo della delegazione Ue in Libia, durante la cerimonia di premiazione. "Oggi rendiamo omaggio - ha proseguito - a quei libici che lavorano nei settori culturali e creativi per la loro energia positiva, per non perdere la fiducia nel valore dell'espressione artistica, anche se la Libia attraversa momenti così difficili".(ANSAmed).