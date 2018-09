Israele: vedere Gerusalemme come era ai tempi di Erode Tour virtuale con 'occhiali' che ricostruiscono Città Vecchia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 SET - Girare nella Città Vecchia di Gerusalemme e vederla come era ai tempi di Erode all'epoca del Secondo Tempio circa 2000 anni fa. Da metà mese sarà possibile farlo grazie a 'Step into History', un nuovo tour itinerante che grazie agli occhiali 'Samsung Gear VR' consente di "vedere virtualmente" come era a quei tempi la città. Presentato oggi nel Museo della 'Torre di Davide' - che svetta poco oltre la Porta di Giaffa - il tour, secondo i suoi promotori, non solo è il primo del genere ma rappresenta in Israele un deciso passo in avanti nella fruizione dei siti storici e archeologici. Messo a punto dal Museo e da 'ToD Innovation Lab' il progetto offre uno sguardo di tipo diverso sulla città. "I turisti - ha detto Eilat Lieber, direttore del Museo della Torre di Davide - non saranno più limitati dal tempo e dallo spazio. Ognuno di loro potrà immergersi in questa esperienza unica che gi consentirà una comprensione profonda della Gerusalemme di Erode". (ANSAmed).