Al via il Festival dei Giornalisti del Mediterraneo

OTRANTO (LECCE) - Otranto apre le sue porte al mondo della diplomazia e alle grandi firme del reportage nazionale e internazionale. Parte lunedì 10 settembre la 10/a edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo che, fino a domenica 16 settembre, porterà nella Città dei Martiri alcuni dei grandi nomi del panorama intellettuale per discutere di Mediterraneo.



Workshop, laboratori, seminari riconosciuti dall'Ordine dei Giornalisti, presentazioni di libri e momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del Mediterraneo animeranno le vie del borgo medievale, il Castello Aragonese e il Lungomare degli Eroi. Tanti gli appuntamenti in programma, non soltanto per raccontare i conflitti che affliggono il Medioriente, ma anche per immergersi nelle culture di Paesi in grado di offrire tante opportunità grazie alla loro economia. È il caso del Marocco, che sarà al centro dell'International Workshop dal titolo "Reinventare il Mediterraneo: dialogo, sfide, opportunità", dove interverranno, fra gli altri, l'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, S.E. Hassan Abouyoub, che ha omaggiato la Puglia con tre tende berbere all'interno delle quali saranno organizzati incontri, si potrà bere del tè marocchino, e si potrà conoscere più da vicino la storia e la cultura del Marocco.



Musica e danze del Mediterraneo, tradizioni, arte culinaria e dibattiti saranno al centro della settimana del Festival Giornalisti del Mediterraneo, offrendo una preziosa occasione per costruire un sistema integrato di cooperazione con i Paesi del bacino del Mediterraneo e per promuovere il dialogo interculturale, la pace, la convivenza sociale e politica. A chiudere la settimana del festival, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Giornalisti del Mediterraneo, domenica 16 settembre, sul lungomare degli Eroi.



Ad aggiudicarsi la 10/a edizione è Alessio Lasta, giornalista di La7, con "Dreaming France – La rotta nella neve dei migranti sulle Alpi". Il Festival nella Città dei Martiri sarà l'occasione per premiare anche i vincitori delle varie sezioni tematiche del concorso. Per la sezione "Pace e Immigrazione" il riconoscimento va a Gaia Monbelli autrice del servizio "Nigeria, viaggio all'inferno", messo in onda sulla rete di Sky Tg24 mentre quello per la sezione "Mediterraneo e diritti negati" a Sara Lucaroni con "Migranti d'organi", pubblicato sul settimanale L'Espresso. Per la sezione "Terrorismo internazionale" la vincitrice è Sara Manisera con "Raqqua, le donne cecchino che terrorizzano l'Isis", pubblicato sul settimanale Millenium. Assegnato anche il Premio Giuria a Stefano Rizzato con "Nelle stanze del Labanof", pubblicato sulle pagine del quotidiano La Stampa. A ricevere il Premio "Città di Otranto" è Francesca Paci per il servizio "Nella Tunisia in rivolta", pubblicato sulle pagine del quotidiano La Stampa.



Asmae Dachan, riceve invece il Premio per la "Pace e l'Integrazione tra i popoli" per il servizio "Porto Franco", pubblicato sulle pagine del settimanale Panorama. La Medaglia di Bronzo del Presidente della Camera dei Deputati è stata attribuita a Paola Moscardino, per il servizio "I braccianti delle angurie a 1 centesimo" pubblicato sull'emittente La7 mentre la Medaglia di Bronzo del Presidente del Senato della Repubblica è andata a Lucia Capuzzi per il servizio "Al di là della rete a Ceuta la porta (chiusa) del futuro" pubblicato sul quotidiano Avvenire. Vatican News con Massimiliano Menichetti, coordinatore del Centro Editoriale Multimediale - Città del Vaticano (fuori Concorso) riceverà invece il Premio per "L'innovazione tecnologica" mentre a Laura Tangherlini, Rai News24 (fuori concorso) andrà il Premio per la "Solidarietà". A ricevere il Premio Caravella 2018 Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA e coordinatore del progetto "Infomigrants" e Paolo Messa, fondatore del portale "Formiche".

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL al link : http://www.comune.otranto.le.it/item/10-festival-giornalisti-del-mediterraneo