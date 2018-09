Cinema: Giordania, al via l'European Film Festival Registi internazionali e workshop ad Amman dal 19 settembre

(ANSAmed) - AMMAN, 11 SET - Si svolgerà dal 19 al 29 settembre ad Amman la trentesima edizione dello European Film Festival che porterà nella capitale giordana film premiati, concerti e incontri con grandi registi. La rassegna prevede 19 proiezioni che arrivano da diversi Paesi europei, la maggior parte dei quali sottotitolati in arabo, informano gli organizzatori in una nota. Il festival è finanziato dalla delegazione dell'Unione europea in Giordania e organizzato dalla Film Commission reale, dal ministero della cultura giordano, dall'ente del turismo e del Comune di Amman.



Le proiezioni si svolgeranno all'Al Hussein Cultural Centre e al Rainbow Theatre. L'evento comprende anche performance artistiche, contest tra creativi e workshop sul tema del cinema.



La rassegna comprende anche degli incontri con registi internazionali che, nell'intenzione degli organizzatori, potranno essere da ispirazione per i giovani registi giordani e spingere lo sviluppo dell'industria cinematografica nel regno.



Il settore dell'audio-visuale in Giordania ha vissuto alti e bassi negli ultimi decenni a causa delle sfide economiche e politiche. Negli anni '70 e '80 del secolo scorso i film drammatici prodotti in Giordania erano molto popolari in tutto il Medio Oriente e nei Paesi del golfo. Negli ultimi anni c'è stata una ripresa del settore dopo il successo di film a basso budget che ritraggono aspetti tipici della Giordania, i suoi paradossi e e sue storie. (ANSAmed).